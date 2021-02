Nel corso di questi mesi, Elon Musk ha più volte confermato i piani di Tesla per il prossimo futuro. L’azienda presenterà nei prossimi anni la nuova Roadster, una supercar in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 Km/h in appena due secondi. Ma non solo, arriverà anche una vettura low-cost il cui prezzo si aggirerà sui 25 mila dollari.

Questo nuovo modello è ancora avvolto dal mistero e non si conoscono i piani produttivi effettivi, tuttavia per il momento c’è una unica certezza. La Tesla low-cost verrà commercializzata in tutto il mondo, dall’Asia all’America includendo anche l’Europa.

La conferma di questa indiscrezione arriva da Tom Zhu, Presidente delle operazioni dei produttori automotive in Cina. In una recente intervista, il Presidente ha dichiarato che la nuova Tesla sarà venduta a livello globale.

Si attende con ansia il debutto della Tesla low-cost

La produzione verrà realizzata nella Gigafactory di Shangai e per questo sarà sviluppata pensando alla Cina. La base di partenza sarà la Model 3, ma le dimensioni saranno più contenute tanto che possiamo aspettarci un ipotetico nome come Model 2.

Sembra che il punto di rifermento per Tesla sia la Volkswagen ID.3 per quando riguarda le dimensioni e la maneggevolezza. Si spera che le versioni occidentali verranno adattate diverse necessità degli utenti. Infatti, i canoni di design e qualità costruttiva sono molto diversi tra il Vecchio Continente e il resto del mondo.

I primi test su strada dovrebbero iniziare entro fine anno mentre la produzione vera e propria potrebbe partire già il prossimo anno. I punti chiave per mantenere bassi i costi di produzione e soprattutto il prezzo finale saranno le batterie e i processi produttivi. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.