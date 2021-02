Per questo mese di Febbraio la tariffa di riferimento per gli utenti di Iliad è la Giga 70. Il provider francese ha infatti confermato a listino questa ricaricabile che, sino a poche settimane fa era una promozione in edizione limitata. Il provider arancione prevede il pagamento di una quota di attivazione pari a 9,99 euro. A questo prezzo, i clienti riceveranno un pacchetto con minuti ed SMS illimitati più 70 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G.

Iliad: ecco Giga 70, ma per i clienti non c’è la possibilità di cambiare tariffa

La presenza di questa ricaricabile in listino però non cancella una grande anomalia per gli utenti di Iliad. Ancora oggi, a quasi tre anni dall’esordio del provider sulla scena italiana, gli abbonati ancora non possono beneficiare del servizio di cambio tariffa.

Chi attiva una scheda SIM con Iliad deve quindi sottostare ad alcune specifiche condizioni commerciali. Gli abbonati che nelle precedenti settimane hanno acquistato una scheda con le promozioni Giga 40 o Giga 50, allo stato attuale non possono passare alla più conveniente offerta Giga 70. Per gli utenti è infatti previsto un vincolo stringente tra il proprio profilo telefonico e la ricaricabile opzionata.

Ad essere particolarmente sfavoriti da tale politica commerciale ci sono i clienti che hanno sottoscritto in passato la promozione Giga 30, la prima ricaricabile a listino di Iliad.

L’unico modo per cambiare la propria ricaricabile è di per sé molto complesso. Gli abbonati, infatti, dovranno acquistare una nuova SIM ed un contestuale nuovo numero di telefono. Solo in questo modo ci sarà libera scelta per la promozione di riferimento.