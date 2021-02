Droni: affrettatevi, da oggi il mini-drone WiFi KY905 tascabile è scontato a 27 euro

È ufficialmente iniziato il periodo dei saldi, e tra questi si nasconde anche una speciale promozione che vede protagonista KY905, il mini-drone in 4K HDR stabili. Le sue dimensioni raggiungono i 7 x 6,5 x 3 centimetri, mentre con le quattro eliche aperte occupa uno spazio di 10 x 10 x 3 centimetri. Il controller ha una multifunzione che permette al dispositivo di entrare nello sportellino al centro. A sua volta il drone possiede una custodia per conservarlo con cura. Il peso è piuttosto ridotto rispetto agli altri droni e raggiunge il mezzo chilo.

KY905 è dotato di un obiettivo che ha un angolo di campo di 120 gradi. La lente è accompagnata da un sistema motorizzato che dà la possibilità di inclinarla di 75 gradi verso l’alto o verso il basso. Il drone in questione può calcolare la pressione dell’aria in modo tale da ridurne l’impatto ed eliminare tremolii e conseguente effetto mosso sulla ripresa.

Droni: tutti i dettagli sul prodotto in offerta

La telecamera è inoltre capace di scattare una foto riconoscendo il palmo aperto, o effettuando un video attraverso il riconoscimento della mano a pugno. Il tutto si può controllare da smartphone collegando il drone ad un’app. Questa permetterà inoltre di guardare in tempo reale quel che sta inquadrando la telecamera. Ma non finisce qui, perché include filtri e musiche da aggiungere come sottofondo, trasformandosi in un vero e proprio software di video-editing. Come si collegano quindi il drone e l’applicazione? Attraverso il WiFi a 2.4 GHz, dunque fino a 100 metri di distanza tra i due.

Il mini-drone KY905 può volare a tre diverse velocità (2, 4 oppure 7 metri al secondo) e può perfino effettuare acrobazie in aria.

Punto di forza: la batteria che, con 500 mAh, offre 10 minuti di volo.

Il costo dei droni varia di modello in modello, questo ammonta a 38 euro ma con lo sconto arriva a 27 euro.