Questa non è esattamente una di quelle app che vanno a monitorare il nostro stato di salute fisica, come accade di solito per quelle tipiche di smartwatch e smartband. Ad oggi, ancora non esiste uno smartphone che ci consente di misurare il nostro tasso alcolemico, se invece parliamo di acqua, c’è un modo per ricaricare i dispositivi usando l’acqua bollente.

La nuova idea è stata brevettata da Gree, un nuovo brand cinese che non mira a prevenire una sbronza, ma i danni che essa può portare quando si maneggia lo smartphone, soprattutto quelli legati alla sfera sociale. Quindi, si parla ad esempio di un messaggio all’ex di notte o altro.

La soluzione di Gree per smartphone è molto interessante

Nessuna tecnologia in particolare è stata utilizzata per fondare la soluzione studiata da Gree, va a ricordare una di quelle modalità “Zen”, “Relax”, “Concentrazione” e così via che consentono di selezionare e limitare il funzionamento di certe app. In tal caso, si va ad aggiungere un passaggio in più: per procedere al ripristino del normale funzionamento dello smartphone, l’utente dovrà passare una specie di test di sobrietà compiendo due azioni, difficili da portare a termine nel caso in cui non si è sobri.

Oltre alle limitazioni che può scegliere l’utente, questa sorta di “Modalità Sbronza“, prevede anche un’interfaccia semplificata con icone più grandi e funzioni basilari che sono facilmente raggiungibili, così da facilitare l’utilizzo del dispositivo anche quando si vedono due schermi, ma senza avere tra le mani alcun pieghevole di ultima generazione.