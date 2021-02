In questi giorni vi abbiamo già mostrato alcune idee regalo per San Valentino, ma questo articolo vogliamo dedicarlo interamente ai gadget di bellezza e per la cura della pelle, molto apprezzati dal pubblico femminile – e non solo. Se sei alla ricerca di un bel regalo per stupire la tua lei nel giorno più romantico dell’anno, ecco alcune idee che potresti prendere in considerazione!

My Skin Track pH

My Skin Track pH di La Roche-Posay registra i livelli di pH della pelle. Lo fa tramite un sensore adesivo che capta le goccioline di sudore dai pori e fornisce la ripartizione precisa del pH entro 15 minuti. L’equilibrio del pH è importante per capire meglio il proprio tipo di pelle ed i principali problemi che ne possono derivare.

ReFa Clear

ReFa Clear è uno dei migliori prodotti per la cura della pelle della marca giapponese “ReFa”. Il dispositivo rimuove le impurità presenti in profondità nei pori, anche quelle più difficili da identificarle. Ha setole ultra sottili che portano efficacemente le impurità in superficie senza danneggiare la pelle. ReFa clear può dare un aspetto più fresco alla pelle in pochi minuti.

GloPRO

Se stai cercando un prodotto per ringiovanire la pelle, Blush Glitter GloPro Micro Needling Facial Regeneration è uno dei migliori prodotti. GloPRO riduce le linee sottili, il tono della pelle irregolare e mantiene la pelle fresca. La sensazione di puntura è appena percettibile e ci vogliono solo 60 secondi per completare il trattamento. Funziona come un esfoliante.

Eternor LED Device

Eternor LED Device è dotata di tecnologia LED rigenerativa della NASA. Questo dispositivo portatile ammorbidisce le linee sottili e attenua le macchie solari. È anche facile da usare e agisce efficacemente contro l’acne e le macchie solari.

Pro Makeup Brush Cleaner and Dryer Kit

Le guru della bellezza devono avere questo prodotto per avere cura della propria pelle. Pro Makeup Brush Cleaner and Dryer Kit renderà più facile pulire i pennelli per il trucco, il tutto velocemente senza perdere tempo. Questo gadget di bellezza è un vantaggio per un make-up artist che ogni giorno usa ha un sacco di pennelli.