Uno smartphone bello, leggero ed elegante: il nuovo Samsung Galaxy S21 si presenta così, con un look invidiabile, bei colori, e una “portabilità”, date le dimensioni, davvero notevole.

L’azienda sudcoreana ha cercato di mettere insieme qualità e prezzo, rinunciando a qualcosa per mantenere i costi contenuti, ma migliorando molte feature. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy S21 si mostra maneggevole ed affidabile

Prezzo ridotto e design rinnovato, comunque, sono le due caratteristiche che colpiscono immediatamente: la prima perché il prezzo del modello base è di 40 euro più basso del prezzo dell’S20 lo scorso anno, la seconda perché i quattro colori, che sono viola, grigio, rosa e bianco, con il modulo fotografico satinato che gioca sui contrasti di colore con la scocca, offrono un colpo d’occhio notevole, con un pannello posteriore che sembra in vetro e invece è in “Glastic”, che come dice il nome è un policarbonato che somiglia al vetro ma è meno scivoloso, trattiene meno impronte e scalda meno.

Dicevamo di leggerezza e maneggevolezza: il Galaxy S21 pesa solamente 169 grammi e questo lo rende piacevolissimo da tenere in mano, non leggero come il 12 Mini di iPhone ma con un display piuttosto grande, le dimensioni sono 151.7 x 71.2 x 7.9 mm il che significa che può entrare anche nella tasca dei pantaloni.

Nel cuore dello smartphone c’è il nuovo processore Exynos 2100, che può eseguire fino a 26.000 miliardi di operazioni al secondo (TOPS) con il doppio dell’efficienza energetica della generazione precedente, con l’elaborazione AI sul dispositivo e con il supporto per reti neurali avanzate. Il che significa che le performance dell’S21 sono decisamente buone, con una RAM da 8 Gigabyte e una memoria interna da 128 o da 256 Gigabyte che però non è espandibile. Non vediamo l’ora di testarlo.