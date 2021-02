WindTre sta cavalcando l’onda del successo. Prima rete per streaming in Italia, in questi giorni è pronta per tornare alla carica con un’iniziativa incredibile. Presto con gli OPPO days proporrà smartphone con sconti da capogiro fino a 200 euro.

WindTre inizierà il nuovo mese con gli OPPO days

Fantastica iniziativa quella di WindTre che vedrà alcuni smartphone OPPO acquistabili in un’unica soluzione e scontati fino a 200 euro.

Un esempio? OPPO Reno4 Pro sarà in vendita presso i negozi autorizzati WindTre al prezzo scontato di 599,90 euro. Ben 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino attualmente in vigore.

Non manca nemmeno l’entry level di tutto rispetto, OPPO A53 che potrà essere acquistato a 159,90 euro anziché 199,90 euro. Uno sconto di ben 40 euro, davvero fantastico! Senza parlare poi del Reno4 Z che invece dei suoi 399,90 euro di listino, WindTre lo propone con 100 euro di sconto a 299,90 euro.

Tutti i modelli citati e quelli che WindTre potrebbe inserire in corso d’opera sono acquistabili in un’unica soluzione e solo ed esclusivamente tramite l’operatore telefonico arancione. Questi prezzi faranno gola a tutti, ma soprattutto risveglieranno la competizione nelle catene di distribuzione come MediaWorld, Euronics, Unieuro, Expert e molti altri. Quindi è possibile che, in corso di offerta, anche questi propongano smartphone a prezzi davvero interessanti.

OPPO è un’azienda fondata in Cina nel 2001. Famosa per la produzione di strumenti video ad alta risoluzione e audio si è affermata in Italia con diversi modelli di smartphone che hanno catturato l’attenzione degli utenti. La caratteristica di questi device è il giusto compromesso tra prestazioni, design e prezzo. Ingredienti che hanno costruito un marchio oggi apprezzato e molto richiesto. Chiaramente WindTre lo sa molto bene. Basti pensare al grande successo di vendita prima di Natale quando la grande distribuzione ha proposto questi modelli a sconti pazzeschi.

Chissà se WindTre riscontrerà lo stesso successo nelle vendite proponendo durante gli OPPO days questi modelli a sconti davvero eccezionali.