WiFi: avete dimenticato la password? ecco come recuperarla in modo semplice

Individuare la password di una rete WiFi non è mai una cosa semplice. Per fortuna però esistono alcuni programmi che permettono di scoprire una password facilmente. In ogni caso, prevenire è meglio che curare quindi la cosa migliore da fare è scrivere sempre la password su un comune foglio e nasconderla in un luogo lontano da occhi indiscreti.

WiFi: i metodi infallibili in base al vostro dispositivo

Ricerca e scoperta della password da un dispositivo Windows:

Windows, potete utilizzare un programma completamente gratis che vi permetterà di risalire conWirelessKeyView. Se il vostro dispositivo appartiene apotete utilizzare un programma completamente gratis che vi permetterà di risalire con facilità alla password della vostra rete WiFi. Stiamo parlando di Ricerca e scoperta della password da un dispositivo Apple: Qualora il vostro dispositivo dovesse avere la firma di Apple, non sarà complicato ritrovare la password del WiFi smarrita. Questo vi fornirà uno dei programmi, tra cui Accesso Portachiavi, che vi daranno modo di recuperare la sequenza. Basterà quindi installarla e dare il via alla ricerca del codice smarrito.

Ricerca e scoperta della password da un dispositivo Android:

Infine, per scoprire la password della rete WiFi su un dispositivo Android, è possibile installare ed utilizzare Wifi KeyRecovery, un’app che permette di ritrovarla in pochi passaggi. Questa non richiede alcun tipo di configurazione ma, purtroppo, funziona solo se prima si effettua il root su Android.

Ciò dimostra che, quello che abbiamo sempre creduto in realtà è errato. Le password, che siano 1 o 3, si possono recuperare molto facilmente. Come? La soluzione si trova nei software. Basta solo saperli individuare.