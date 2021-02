Avere paura di tutto ciò che contorna il mondo degli smartphone che ovviamente è relazionato al web, è lecito soprattutto per coloro che risultano meno esperti. Sono moltissimi gli utenti che prima di scaricare anche un’applicazione sicura come WhatsApp hanno esitato tanto. In realtà inizialmente c’erano alcune problematiche che attanagliavano la piattaforma di messaggistica, la quale poi pian piano se n’è liberata.

Erano numerose le persone che nutrivano dubbi in merito alla sicurezza delle chat, le quali potevano anche essere spiate. Fino a qualche anno fa esistevano infatti diverse piattaforme in grado di spiare WhatsApp e i relativi contenuti, ma ora è tutto diverso. Tutte le applicazioni che consentivano questa pratica non funzionano più anche se qualcuno avrebbe segnalato l’ultima idea pensata da qualcuno che proprio non aveva di meglio da fare.

WhatsApp: la nuova applicazione può conoscere i vostri movimenti in diretta

Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni e la prima problematica a sparire è stata certamente quella dello spionaggio. WhatsApp infatti non consente da anni di spiare i contenuti delle sue chat, anche se qualcosa sarebbe ancora in giro.

Si tratta di una nuova applicazione che, precisiamo, non può però assolutamente entrare nelle chat e scoprirne il contenuto. Whats Tracker, questo il nome dell’app di terze parti, sta infatti spaventando gli utenti, i quali non sanno che può scoprire solo i movimenti. Tenendo attiva in background questa applicazione sul cellulare, si potrà decidere chi monitorare. In questo modo le informazioni di ogni utente scelto potranno essere ricevute con notifica istantanea ma solo in merito all’entrata e all’uscita da WhatsApp con orario preciso.