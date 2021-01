WhatsApp vittima di una nuova app in grado di spiare gli utenti

Non sarebbe un giorno normale se gli utenti sul web non discutessero di WhatsApp. La nota piattaforma di messaggistica è diventata molto famosa anni addietro grazie alla grande possibilità che offre a tutto il pubblico iscritto. Stiamo parlando ovviamente dell’opportunità di sentirsi anche a grandi distanze con parenti, amici o magari per scopi lavorativi.

Tutto ciò però ha prodotto anche qualche titubanza da parte dei più scettici fin dall’inizio, come l’eventualità di spionaggio o magari di qualche truffa. Entrambe poi si sono verificate in più casi, con il malcontento degli utenti che ha scaturito molti più controlli da parte di WhatsApp. Il colosso è stato in grado di annullare letteralmente lo spionaggio, rendendo nulle tutte le applicazioni che prima lo permettevano. Attualmente però ci sarebbe una nuova app in grado di tenere traccia dei movimenti delle persone, con molti che si starebbero spaventando.

WhatsApp: con la nuova applicazione è possibile sapere quando le persone entrano o escono dall’app

Sono settimane che si parla di una sola questione: WhatsApp potrebbe essere di nuovo vittima di un’applicazione in grado di spiarla. Gli utenti stanno cercando di prendere quante più informazioni possibili a riguardo, anche se la questione è molto più semplice di quanto si pensi.

Whats Tracker, questo è il nome della piattaforma, permette di conoscere i movimenti di entrata o uscita da WhatsApp. In poche parole colui che sceglierà di monitorare una persona avrà a disposizione l’orario preciso di entrata o di uscita di quest’ultima. Chiaramente non sarà possibile venire a conoscenza delle vostre chat, per cui sotto questo punto di vista potete stare tranquilli.