Il rumore di esso, il tonfo sordo, la sensazione di esso, raccapricciante claustrofobico, e nelle parole di Conor Heffernan, “[L] la monotonia di non andare da nessuna parte veloce”.

Il tapis roulant.

Perché ci sottoponiamo ad esso? Perché dondoliamo e oscilliamo su di esso come pinguini smarriti? Ci sono letteralmente milioni di queste macchine in tutto il mondo, e nonostante tutte le alternative, e anche l’alternativa di correre fuori, molti di noi lo fanno ancora. È passato mezzo secolo da quando la mania è iniziata negli anni ’70 ed è ancora qui. È una tortura.

Ecco la storia del tapis roulant

L’antenato del moderno tapis roulant, nato nel 1800 in Inghilterra, era essenzialmente un dispositivo utilizzato per torturare i prigionieri. A quel tempo, le carceri inglesi – come la maggior parte in tutto il mondo – riguardavano la punizione (dimentica il concetto moderno di riabilitazione, poiché allora i prigionieri erano cattivi o pazzi …). La morte o la deportazione erano la norma.

Sir William Cubitt, nel 1818, creò questo nuovo “treadwheel”, “tapis roulant”, o talvolta noto come “la scala eterna”, ma in realtà era un apparecchio più simile al moderno Step Master. Non uno, ma un gruppo di prigionieri (ben 40), saliva a bordo di gradini di legno all’interno di un ampio cilindro cavo, le ruote che giravano continuamente facevano sì che il povero prigioniero fosse costretto a continuare a camminare sulla serie di assi o rischiare di cadere.

E questo non era nemmeno un tipico allenamento in palestra. Erano più di 6 ore al giorno. Molti prigionieri sono crollati per una combinazione di cattiva alimentazione e ore e ore dopo. Uno dei periodi più lunghi così documentati è stato al Warwick Gaol, dove i prigionieri hanno scalato ben 5 km verticali nello spazio di 10 ore, l’equivalente di 13 volte dell’Empire State Building.

Ma il leggendario espediente che distribuisce la tortura lenta ha presto perso il suo seguito poiché i riformatori sociali (tra cui Charles Darwin, quel gentiluomo inglese che ha pubblicato “L’origine delle specie”) hanno chiesto un graduale cambiamento verso la riabilitazione. Entro la fine del periodo vittoriano, il “tapis roulant” fu bandito del tutto con l’introduzione del Prisons Act del 1898.