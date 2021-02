Il nuovo aggiornamento di Google Chrome (versione 88.0.4324.150) corregge un bug critico zero-day che gli hacker hanno sfruttato nelle ultime settimane. Questo tipo di vulnerabilità è caratterizzato dall’essere un errore sconosciuto per il produttore del software e, pertanto, non può eseguire un aggiornamento del sistema.

Ecco il procedimento necessario per aggiornare Google Chrome

Google ha spiegato che la vulnerabilità “CVE-2021-21148” è dovuta a un bug di “buffer overflow” nel motore JavaScript V8 del browser. Chrome.

“Google è a conoscenza dei rapporti secondo cui è disponibile un exploit per CVE-2021-21148” ha osservato la società dopo l’avvertimento ricevuto dallo sviluppatore di software Mattias Buelens. Per aggiornare subito Google Chrome, apri il browser, entra nella barra degli indirizzi e incolla questo percorso “ chrome: // settings / help ”. Premi invio e segui i passaggi per avviare il download.

COME CAMBIARE IL CURSORE O IL MOUSE DI GOOGLE CHROME

Come abbiamo accennato, è necessario scaricare un’estensione per poter eseguire questo trucco che ti piacerà dal primo giorno.

Per questo devi inserire questo link.

L’estensione di Google Chrome è denominata Cursore personalizzato .

è denominata . Quando lo fai, nella barra dei preferiti vedrai un cursore del mouse come un’icona.

Cliccaci sopra e vedrai che puoi scegliere qualsiasi corso.

Anche dallo stesso sito Web Custom Cursor è possibile scaricarne altri per adattarli ai propri gusti.

Ricorda che se non ti piace, hai la particolarità di tornare al classico puntatore del mouse in modo che non influisca sulla tua visualizzazione e, soprattutto, quando selezioni un testo da Google Chrome.