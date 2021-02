Android Auto: i nuovi aggiornamenti che non sapevate esistessero

Android Auto fa un salto nel vuoto programmando delle nuove funzioni visibili solo nel momento in cui si effettua l’attivazione gestita dai Google Play Services. Tra le novità scoviamo la possibilità di cambiare lo sfondo della schermata iniziale, oppure l’introduzione di scorciatoie dell’Assistente Google da quest’ultima. Ecco gli aggiornamenti dell’anno.

Android Auto: l’app da utilizzare in macchina offre delle nuove “chicche”

Come vi abbiamo già accennato, la prima permette finalmente di personalizzare l’aspetto di Android Auto come meglio si crede. Gli sfondi disponibili in questo caso sono 14 totali e si possono cambiare collegando il telefono in auto e raggiungendo le impostazioni.

La seconda funzione invece permette di aggiungere delle scorciatoie dell’Assistente Google sulla schermata iniziale. Per farlo, basta andare sulle impostazioni di Android Auto sullo smartphone e selezionare la voce personalizzazione avvio. Da qui è possibile scegliere un’icona per avviare subito una chiamata ad un contatto in rubrica, altrimenti si può inserire una scorciatoia per comandare in modo veloce Google Assistant senza il riconoscimento vocale. Con il nuovo aggiornamento di Android Auto si potrà dare sfogo alla propria fantasia creando ad esempio un’icona per la riproduzione di un’artista o una radio.

Entrambe le funzioni daranno modo all’app ideata da Google di ampliarsi ed acquisire un nuovo nome che le farà onore. Insomma, grazie all’aggiornamento di Android Auto (standard sviluppato per consentire ai dispositivi mobili con sistema operativo Android di essere utilizzati in automobili), e al rilascio delle icone per WhatsApp, Messenger e altre app di messaggistica, la schermata non sarà più quella di prima!