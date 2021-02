Iliad, ufficiale l'arrivo definitivo della Flash 70 a 9,99 euro con un regalo

Iliad riesce ogni giorno sempre di più a recuperare nuovi utenti dal panorama telefonico mobile. Questo è infatti il suo attuale terreno di conquista, o almeno nel frattempo che arrivi la fibra ottica. Come tutti ben sanno infatti l’azienda ha raggiunto un accordo con Open Fiber ai fini della realizzazione di una rete domestica da offrire al pubblico.

Iliad arriverà dunque anche con un abbonamento per la casa, il quale comporterà l’attivazione di Internet in fibra ad altissima velocità. Nel frattempo però il gestore proveniente dalla Francia continua ad occuparsi di offerte mobile e lo fa alquanto bene. La promo da 50 giga è da sempre disponibile e allo stesso prezzo di lancio iniziale, ma non è finita qui visto che per i nuovi utenti potrebbe esserci una grande sorpresa.

Iliad: la promo da 70 giga è ora disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale con un regalo

Non tutti sono a conoscenza che sul sito ufficiale di Iliad è disponibile una delle promozioni migliori dell’intero panorama della telefonia mobile. Si tratta della celebre Flash 70, promo che al suo interno è dotata di qualsiasi contenuto e di un prezzo molto vantaggioso. Per soli 9,99 € al mese per sempre infatti gli utenti potranno avere a disposizione una promo completa.

Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti e 70 giga da utilizzare per la connessione ad Internet. Iliad regalerà inoltre il 5G a tutti incluso nel prezzo di vendita. La promo sarà disponibile fino a data da destinarsi.