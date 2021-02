In questi giorni, Iliad sta informando i propri clienti via email di alcuni aggiornamenti migliorativi delle condizioni contrattuali per il servizio di Roaming nei paesi dell’Unione Europea.

L’operatore francese permette già ai propri clienti di usare senza limitazioni i minuti e gli SMS inclusi nella propria offerta nei paesi dell’UE. Scopriamo insieme tutti i dettagli della comunicazione.

Iliad: aggiornamenti miglioratici per le condizioni contrattuali per il roaming in UE

Gli aggiornamenti migliorativi riguardano invece il traffico dati nei paesi dell’Unione Europea. Per esempio l’offerta Iliad 5.99 avrà a disposizione a partire dal 2021 4 GB in Roaming invece dei 3 previsti l’anno scorso. L’offerta 6.99 avrà lo stesso bundle della precedente. Passando all’offerta Iliad 7.99 si avranno a disposizione in Roaming 5 GB di traffico internet al mese invece dei 4 GB proposti l’anno scorso.

Le offerte Iliad Flash 70 Giga, Flash 9.99 e Flash 100 avranno invece a disposizione ben 6 GB di traffico internet invece dei 5 previsti per l’anno appena concluso. Miglioramenti anche sulla tariffa extrasoglia che vede un abbassamento del prezzo passando da 0,00427 centesimi di euro per ogni MB a 0,00366 €/MB.

Per quanto riguarda la situazione del Regno Unito, coinvolto dagli effetti della Brexit, Iliad ha chiarito che al momento il Roaming UK non differirà da quello dell’UE anche se non sono da escludere cambiamenti in futuro. Per maggiori informazioni sul Roaming UE e degli ultimi cambiamenti vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’operatore. Vi ricordo inoltre che durante il corso di quest’anno arriverà anche la linea fissa in Italia, con offerte davvero imperdibili. Per questa però ci toccherà attendere ancora un po’ di tempo.