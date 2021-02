CoopVoce: prezzo al minimo e contenuti fino a 30GB con la ChiamaTutti TOP 30

Tra i tantissimi gestori che oggi affollano la scena telefonica mobile italiana, ce ne sono alcuni che stanno riuscendo a ritagliarsi uno spazio in particolare. Tra questi CoopVoce è uno dei più attivi sul territorio, soprattutto per quanto concerne le promo low cost.

L’obiettivo di tanti utenti è quello di avere a che fare con una soluzione mobile che costi poco ma che allo stesso tempo contenga diversi contenuti. In questo caso il provider virtuale sembra poter fare al caso di moltissimi utenti, i quali vogliono risparmiare ma avendo un’ottima qualità a disposizione. La strategia adottata da diversi anni da CoopVoce sembra ormai pagare discretamente gli sforzi profusi dall’azienda, la quale ha lanciato sul sito ufficiale lo scorso mese la sua nuova promozione.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno i migliori contenuti per un prezzo inimitabile

CoopVoce sta continuando a dare segnali positivi in merito alla sua esperienza nel mondo della telefonia. L’ultima dimostrazione arriva direttamente dalla nuova promo lanciata il mese scorso sul sito ufficiale.

Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 30, promo che non manca in nessun contenuto. CoopVoce permette a tutti di avere dunque a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 30 giga per navigare sul web in rete 4G.il tutto coadiuvato da un prezzo mensile che consiste in soli 8,50 €. Come riporta il sito ufficiale, questa promo potrà essere sottoscritta anche da coloro che risultano essere già clienti del provider virtuale, il quale consente il passaggio alla nuova promozione semplicemente pagando il costo di attivazione.