Comet attenta alle offerte, e sopratutto alle tantissime richieste dei consumatori, decide infatti di lanciare un volantino che punta a proporre prezzi sempre più bassi con sconti irraggiungibili per la maggior parte delle realtà attualmente attive sul territorio.

Disponibile fino al 17 febbraio, la campagna promozionale del periodo è attiva anche sul sito ufficiale, non solo in negozio, con possibilità di richiedere la consegna gratis direttamente al proprio domicilio, a patto che la spesa sia effettivamente superiore ai 49 euro (anche come somma di più prodotti). Tutti gli utenti possono anche accedere alla rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, sempre nel momento in cui verrà superata una cifra prestabilita.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte.

Comet: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Il volantino Comet presenta tantissimi sconti speciali che possono aiutare gli utenti a risparmiare, a patto che siano disposti ad “accontentarsi” di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Qui, ad esempio, sono disponibili soluzioni come Oppo Reno 4Z in vendita a 299 euro, ma anche Oppo A53 a 159 euro, Huawei P40 Lite E proposto a 139 euro, Xiaomi Redmi 9A a soli 99 euro, Oppo a72 a 179 euro o Samsung Galaxy A51 a 259 euro.

Le offerte di Comet proseguono anche su wearable o smartwatch in generale, molto interessante è il prezzo applicato sull’ultimo Huawei Watch Fit, disponibile all’acquisto a 99 euro.

Altre informazioni in merito al volantino Comet appena descritto sono disponibili direttamente sul sito dell’azienda stessa, lo potete trovare nel dettaglio a questo indirizzo speciale.