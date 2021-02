NordicTrack: arriva lo specchio che permetterà di allenarvi con il personal trainer

Se usassimo il 100% del nostro cervello (o quasi) verrebbero fuori delle idee straordinarie come quella di cui vi parleremo oggi. Il protagonista innanzitutto è uno speciale specchio in grado di fungere da personal trainer e potrebbe divenire la svolta del futuro. Il suo nome è Vault di NordicTrack e ci regalerà senza dubbio delle sorprese inaspettate.

NordicTrack: in che modo lavora il personal trainer digitale Vault

Durante il lockdown abbiamo mantenuto la forma seguendo video casuali sul web o in altri casi proseguendo la scheda effettuata in palestra. Con la nuova invenzione però questa potrebbe non servire più. Come abbiamo precedentemente accennato, trattasi di NordicTrack, un marchio statunitense molto conosciuto tra gli appassionati di fitness. Questo ha recentemente lanciato Vault, uno specchio smart di 60 pollici posto in verticale e montabile a parete, con il quale è possibile controllare la propria postura mentre ci si allena. Su di esso vi sono anche degli istruttori che permetteranno il confronto visivo con quanto suggerito.