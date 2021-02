Comet aiuta tutti gli utenti a risparmiare moltissimo sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proponendo un volantino vario ed unico nel proprio genere, che permette l’accesso ad una lunghissima serie di smartphone e notebook a prezzi scontati.

Come ogni singola campagna precedente di Comet, anche la suddetta può essere considerata pienamente raggiungibile anche dal sito ufficiale dell’azienda, in modo da avere la possibilità di effettuare gli acquisti dal divano di casa propria, senza limitazioni o senza essere costretti a pagare le spese di spedizione, completamente gratuite per gli ordini superiori ai 49 euro.

Gli utenti che inoltre decideranno di spendere più di 299 euro, potranno comunque fare affidamento sul Tasso Zero, ovvero sulla possibilità di richiedere il pagamento rateizzato automatico dal conto corrente senza interessi.

Comet: il volantino è ottimo sotto ogni punto di vista

Il volantino Comet è alla portata di tutti e cerca di soddisfare anche coloro che vogliono spendere relativamente poco per l’acquisto di uno smartphone, ecco allora che sarà possibile riuscire ad acquistare Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A53 a 159 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A51, Huawei P40 Lite E, LG K51s a 129 euro o un buonissimo Oppo A72 in vendita a 179 euro.

Questa è in sintesi la campagna, solo per quanto riguarda il mondo degli smartphone, se volete approfondirla e conoscerla da vicino anche per i prodotti di altre categorie merceologiche, allora dovete aprire questo link.