Princess Peach: Showtime! al minimo storico su Amazon: solo 30 euro

Princess Peach: Showtime! scende di prezzo su Amazon e tocca quota 30 euro, il valore più basso mai registrato per questa esclusiva pensata per Nintendo Switch. Un’occasione che farà felici i possessori della console ibrida di casa Nintendo, soprattutto chi aspettava da tempo il momento giusto per portarsi a casa l’avventura con la principessa più famosa del Regno dei Funghi.

Un’esclusiva Nintendo a prezzo da record

Parliamo di un titolo arrivato sugli scaffali il 22 marzo 2024, un gioco che ha messo finalmente al centro della scena Princess Peach, non più semplice comprimaria ma protagonista assoluta. La promozione attuale su Amazon permette di acquistarlo a 30 euro, e non è un dettaglio da poco: si tratta infatti del prezzo più basso di sempre per questa esclusiva. Chi segue da vicino le offerte sa bene quanto sia raro vedere i giochi first party Nintendo calare così tanto, dato che tendono a mantenere il loro valore di listino anche a distanza di mesi dall’uscita.

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L’avventura sviluppata per Nintendo Switch ha conquistato il pubblico grazie a un’idea piuttosto originale. Peach si ritrova all’interno di un teatro misterioso e, di volta in volta, può vestire i panni di personaggi diversi: una spadaccina abile con la lama, una pasticcera, una detective pronta a risolvere casi intricati, e tanti altri ruoli ancora. Ogni trasformazione cambia completamente il modo di giocare, rendendo l’esperienza varia e adatta anche a chi si avvicina ai videogiochi per la prima volta.

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Perché approfittarne adesso

Le offerte su titoli di questo calibro non capitano tutti i giorni, e quando arrivano tendono a esaurirsi in fretta. Il fatto che Princess Peach: Showtime! sia disponibile a 30 euro lo rende un acquisto interessante non solo per i fan storici della saga, ma anche per chi cerca un regalo adatto ai più piccoli o per le famiglie che vogliono un gioco rilassante da affrontare insieme. Il ritmo è disteso, la difficoltà calibrata con attenzione, e l’atmosfera teatrale dona al tutto un tocco di colore e fantasia che difficilmente lascia indifferenti.

C’è poi il discorso legato alla compatibilità: trattandosi di un’esclusiva Nintendo Switch, il gioco gira su tutte le versioni della console, dalla originale al modello OLED, passando per la variante Lite. Questo significa poterlo godere sia in modalità portatile, magari durante un viaggio, sia comodamente collegato al televisore di casa.

Il prezzo proposto rappresenta un risparmio concreto rispetto al listino classico, che per le esclusive Nintendo si attesta su cifre decisamente più alte. Considerando che parliamo del minimo storico toccato su Amazon, chi era indeciso ha davanti un’occasione difficile da ignorare. La principessa, dopo anni passati ad aspettare di essere salvata, si prende finalmente la scena e dimostra di sapersela cavare benissimo da sola, tra colpi di spada, indagini e momenti spettacolari sul palcoscenico.