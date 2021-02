Dopo quasi due anni di interdizione dai cieli di tutto il mondo il Boeing 737 Max 8 ha avuto il nullaosta anche dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea. In pratica può tornare a volare nei cieli di tutta Europa.

Il Boeing 737 Max ufficialmente può tornare a volare nei cieli di tutta Europa

Solo qualche mese fa, precisamente a metà novembre, l’Agenzia Federale Statunitense di sicurezza aerea, aveva liberato il Boeing 737 Max dalla lunga prigionia. Anche il governo canadese fece lo stesso e, solo poco tempo dopo, un’emergenza costrinse lo stesso modello di aereo ad effettuare un atterraggio di emergenza.

Tuttavia questo problema non è imputabile ai malfunzionamenti che invece causarono la morte 346 passeggeri dei due voli che si schiantarono al suolo in Indonesia e in Etiopia. La dinamica fu la medesima. Poco dopo il decollo un sensore difettoso del computer di bordo ha portato il muso dei due aerei a puntare verso il basso causando l’inevitabile tragedia.

Ovviamente l’industria aeronautica statunitense in questi due anni ha dovuto effettuare le necessarie modifiche. Individuato l’errore si è subito mossa per apportare le necessarie correzioni in grado di garantire la sicurezza per il suo modello di Boeing 737 Max.

È proprio a dicembre dello scorso anno che il Boeing 737 Max è tronato per la prima volta a volare nei cieli dopo i due disastri. Fu la compagnia brasiliana low-cost Gol ad effettuare il primo volo di linea. Decollato dall’aeroporto di San Paolo ha portato i passeggeri a destinazione atterrando a Porto Alegre.

Tuttavia i fari restano puntati non solo sull’azienda, ma anche e soprattutto su questo modello che ha causato non poche disavventure. È quanto ha dichiarato Patrick Ky, direttore esecutivo di EASA. “I Boeing 737 MAX possono tornare a volare in sicurezza”. Comunque l’Agenzia “continuerà a osservare scrupolosamente il funzionamento degli aerei a mano a mano che rientreranno in servizio”.

Una sicurezza in più per chi tornerà a volare in Europa con uno degli aerei più discussi della storia nel mondo dell’aviazione.