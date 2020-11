Iliad: offerte per la rete fissa in fibra ottica mentre la Giga 50 domina

Chi di voi dopo aver valutato un cambio di gestore non ha preso in considerazione le promo di casa Iliad? Ovviamente quasi tutti hanno sbagliato almeno una volta le offerte del nostro gestore proveniente dalla Francia.

Il tutto è anche logico dal momento che si tratta di uno dei gestori più convenienti di sempre, viste le offerte e i loro prezzi mensili. Queste inoltre offrono contenuti a volontà, quello che in alcuni casi manca al cospetto di un prezzo vantaggioso. Sul sito ufficiale è ancora disponibile la solita offerta: la Giga 50. Questa soluzione che ha fatto innamorare oltre 5 milioni di utenti in poco più di due anni di attività costa solo 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno, ma forse già lo sapete, sono presenti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web. Una delle più grandi novità che proietta però Iliad nel mondo dei grandi è l’arrivo imminente di una rete domestica con fibra ottica dopo l’accordo con Open Fiber.

Iliad: la rete in fibra ottica è sempre più vicina, potrebbe arrivare nell’estate 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.