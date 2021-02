Era impensabile che un gestore nuovo potesse scalare così rapidamente le classifiche di gradimento, o almeno così funzionava fino a qualche anno fa. Da quando Iliad è arrivata in Italia, tutte le altre compagnie telefoniche hanno dovuto prendere contromisure per non essere schiacciate dalla politica aggressiva che riguarda le offerte lanciate sul mercato da parte del gestore francese.

Sono stati tanti gli utenti che hanno deciso di cambiare gestore in favore di questa nuova esperienza, la quale ad oggi conta oltre 7 milioni di utenti attivi. Oltre alla celebre promozione da 50 giga, sono state tante altre le esperienze proposte a basso costo mensile, le quali tuttora risultano disponibili periodicamente. Nonostante gran parte dello spazio nelle discussioni sia ultimamente riservato all’arrivo prossimo della fibra ottica, Iliad sta facendo parlare di sé grazie alla reintroduzione della celebre promo da 70 giga.

Iliad: arriva di nuovo la Flash 70 con tutto incluso per soli 9,99 € al mese per sempre

Iliad ha reintrodotto ufficialmente una delle promozioni migliori di sempre, quella che in realtà era scaduta qualche settimana addietro.Il colosso infatti si servirà fino a data da destinarsi della sua amata Flash 70, Promozione che al suo interno include veramente tutto.

Gli utenti che riusciranno a sottoscriverla in questi giorni potranno infatti avere tanti contenuti, come ad esempio minuti senza limiti verso tutti i gestori ed SMS senza limiti verso tutti.inoltre potrete avere anche 70 giga per la connessione ad Internet dal vostro smartphone la quale sarà sotto connessione 5G. Iliad infatti ha deciso di regalare proprio il 5G a tutti, ovviamente senza costi futuri. Il prezzo totale dell’offerta in questione è di soli 9,99 € al mese per sempre.