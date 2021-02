Iliad offre 70 giga con pochi euro mensili e regala un servizio top

Le offerte di Iliad, almeno secondo l’opinione pubblica, sono quelle più prese di mira nel momento in cui si desidera cambiare gestore. Non potrebbe essere altrimenti infatti, soprattutto visti i prezzi delle aziende concorrenti.

Iliad detiene ancora le migliori offerte dal punto di vista del prezzo ma anche dei contenuti, i quali risultano ampiamente soddisfacente secondo quanto dichiarato dalla maggior parte dei suoi clienti attivi. Ricordiamo infatti che le promozioni ancora disponibili sul sito ufficiale sono quelle lanciate inizialmente dal gestore, il quale ora però propone anche qualcos’altro.

Oltre ad offrire la sua solita soluzione da 50 giga a 7,99 € al mese per sempre, Iliad rilancia la promo migliore di sempre. Stiamo parlando della Flash 70, la quale più che un’offerta questa volta si trasforma in un’opportunità vera e propria. Tale promo è infatti disponibile raramente, con un prezzo strepitoso e tanti contenuti.

Iliad: ritorna ufficiale la Flash 70 a 9,99 euro al mese, sarà disponibile per molto tempo

L’offerta che tutti gli utenti volevano ritornasse disponibile per provare a saggiare le vere qualità di Iliad era proprio questa: la Flash 70. Dopo aver fatto capolino per qualche settimana durante il periodo tra dicembre e gennaio, la promo in questione è ritornata ufficialmente.

Al suo interno sono disponibili i migliori contenuti rapportati ad un prezzo estremamente vantaggioso. Con soli 9,99 € al mese e per sempre, gli utenti che accettano di sottoscrivere la promo di Iliad possono avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di connessione dati in 5G. La nuova connessione ultraveloce sarà un regalo da parte del gestore per tutti coloro che sottoscriveranno la promo.