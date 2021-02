Amazon Prime: le 5 serie tv che gli amanti del brivido non possono farsi sfuggire

Tra i tanti generi proposti dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video, non può di certo mancare l’horror. Questa ha in precedenza proposto The Head Hunter di Jordan Downey e la pellicola sci-fi The Signal, ma ovviamente il mondo del brivido è molto più vasto. Ecco le opere cinematografiche che ancora non avete visto.

Amazon Prime: le opere che vi siete persi

Partiamo a razzo con una delle ultime arrivate: “I morti non muoiono” di Jim Jarmusch. La commedia zombie ha riscontrato la sua fama durante il Festival di Cannes del 2019 ed ha visto protagonisti Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton e Selena Gomez. Questi sono costretti a lottare contro un’invasione di morti viventi nella cittadina di Centerville.

Altro capolavoro proposto da Amazon Prime da recuperare prima dell’arrivo del suo sequel, è “10 Cloverfield Lane”, thriller-horror psicologico ambientato nello stesso universo creato da J.J. Abrams. I protagonisti in tal caso sono Mary Elizabeth Winstead e John Goodman.

Proseguiamo poi con “La notte del giudizio”, opera scritta e diretta da James DeMonaco. Essa è ambientata in un futuro in cui gli Stati Uniti permettono l’omicidio in 12 ore dell’anno appositamente stabilite (“Lo Sfogo”).

Non manca “La cura del benessere” di Gore Verbinski, opera presente su Amazon Prime e situata in un inquietante istituto sanitario dove Dane DeHaan, il borker di Wall Street, scopre i misteri celati dietro alla malattia degli ospiti.

Chiudiamo la lista con “Crawl – Intrappolati” Film realizzato da Sam Raimi e diretto da Alexandre Aja. Al centro vi è Kaya Scodelario, il quale si trova davanti ad un fatto scatenante che lo porta a lottare contro un branco di alligatori.