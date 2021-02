Netflix: un San Valentino HORROR con serie e film da brivido per i meno romantici

Non tutti amano festeggiare il San Valentino tra lettere, frasi d’amore e cioccolatini. C’è anche chi il 14 febbraio, così come tutto l’anno, preferisce passare una giornata all’insegna dell’horror con la propria metà. In ogni caso, Netflix è sempre pronta a soddisfare i suoi utenti. La piattaforma infatti riserva, per gli amanti del brivido, dei film e delle serie molto inquietanti. Scopriamo subito le trame più belle.

Netflix: le serie e i film più inquietanti di sempre

The Others è una serie televisiva statunitense presente su Netflix e realizzata da John Brancato e Michael Ferris. Trasmessa in un’unica stagione, dal febbraio al giugno 2000, è formata da 13 episodi e narra di un eterogeneo gruppo di medium (gli Others), riuniti per superare fenomeni e forze paranormali.

The Conjuring – Il caso Enfield tratta invece le avventure di Lorraine e Ed Warren, in una delle indagini paranormali più spaventose. Le due si dirigono a nord di Londra per sostenere una madre con quattro bambini alle prese con una casa infestata da spiriti maligni.

Man in the dark vede al centro un gruppo di ragazzi che si addentra nella casa di un uomo cieco per commettere un crimine. I giovani però sottovalutano il signorotto, il quale recherà loro dei seri problemi.

The Orphanage (su Netflix) invece è la storia di una coppia felice che un giorno decide di trasformare un orfanotrofio in una struttura per bambini disabili. Durante l’avvio del progetto però il figlio adottivo inizia ad avere dei comportamenti piuttosto anomali.

A voi sprezzanti del pericolo e amanti del brivido, Tecnoandroid augura un buon San Valentino!