Uno studente di ingegneria meccanica di 20 anni ha vinto alcune azioni su GameStop e ha utilizzato i suoi guadagni per fare una donazione importante a un ospedale per bambini.

Hunter Kahn, della Cornell University di New York, ha speso una parte del suo guadagno di 30.000 dollari per acquistare console e svariati giochi Nintendo Switch per intrattenere i giovani pazienti al Children’s Minnesota Hospital di Minneapolis. “Come beneficiario dei recenti eventi che hanno coinvolto GameStop, penso che sia importante che io e gli altri sfruttiamo al meglio la nostra fortuna”, scrive Kahn in un post su Instagram.

“Questi eventi hanno messo in luce molta corruzione. Con questo trasferimento di potere è importante che non diventiamo noi stessi uomini in giacca e cravatta. Se stiamo criticando queste persone a Wall Street e spostando i soldi da una parte all’altra, non avrebbe senso se ci comportassimo come queste persone che stavamo criticando”. I fan sui social media si sono affrettati a rinominare Kahn come “il vero Robinhood“. Un chiaro riferimento a un’app di trading che ha fatto infuriare gli investitori.

La generosità dello studente è solo una delle tante storie sorprendenti di investitori dilettanti che cavalcano l’onda dell’entusiasmo per arricchirsi con GameStop. Tutto è iniziato quando un gruppo di utenti Reddit che hanno seguito il forum WallStreetBets del sito si sono riuniti per acquistare azioni nel punto vendita di videogiochi in difficoltà. Una sorta di sfida per gli hedge fund affermati impegnati nella vendita allo scoperto in previsione della sua fine.

I loro sforzi hanno visto il prezzo delle azioni della società salire alle stelle e artisti del calibro di Melvin Capital perdere il 53% del suo valore e una rivolta popolare da artisti del calibro dell’imprenditore tecnologico californiano Elon Musk. L’amministratore delegato di GameStop ha visto la sua quota del 3,4% di 2,36 milioni aumentare fino a circa 800 milioni. La partecipazione del 5% del miliardario in pensione Donald Foss è stata valutata a 1,2 miliardi. Mentre un fondo con una quota del 13% si è trovato improvvisamente a valere 3 miliardi di dollari.

La senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ha invitato la US Securities and Exchange Commission ad avviare un’indagine su ciò che è accaduto, definendo il mercato azionario un “gioco truccato“. Gli investitori avevano rivolto la loro attenzione all’argento e ai metalli preziosi. Le azioni di GameStop erano scese del 30,8%, suggerendo uno scoppio imminente.

Un’altra storia sorprendente è quella del giovane texano di 10 anni Jaydn Carr. Quest’ultimo ha avuto di un ritorno del 5.000% sulle azioni che sua madre gli ha regalato nel 2019. Un profitto totale di 3.200 dollari. Altri hanno raccontato storie sui social media molti simili, di prestiti ripagati, tasse per gli studenti o nuovi elettrodomestici acquistati.