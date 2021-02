Le offerte di Iliad continuano ad essere le più convenienti nel mercato della telefonia mobile. Il provider francese in questi giorni ha confermato la sua iniziativa Giga 70, rendendo quella che era una tariffa in edizione limitata una ricaricabile a listino. Il pacchetto di Giga 70 prevede chiamate ed SMS senza limiti più 70 Giga per internet al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, la mancanza disponibilità dell’app ufficiale: brutta novità per i clienti Android

Le varie offerte low cost di Iliad contemplano anche delle opzioni extra. Tra queste però manca un servizio che da molti utenti è identificato come strategico. Il gestore francese, infatti, a differenza di altri provider ancora non ha rilasciato una sua app ufficiale.

Lo scenario è simile sia per i clienti Iliad con smartphone Android sia per i clienti con iPhone. I possessori di una SIM non possono gestire il loro profilo tariffario attraverso un’app ufficiale, ma devono per forza di cose affidarsi alla sezione personale disponibile sul sito ufficiale del provider.

Alcune indiscrezioni davano per certo la possibilità di un rilascio dell’app ufficiale in questo 2021. Tuttavia, dal quartier generale di Iliad non sono arrivate e non arrivano conferme in merito. E’ quindi probabile che anche nei mesi a venire non ci siano novità sotto questo punto di vista.

Ricordiamo che sempre su smartphone Android, i clienti dovranno rinunciare anche alle app parallele di Google Play Store. Tanti utenti con profilo attivo Iliad, ad esempio, nel corso delle ultime settimane si erano affidate al servizio chiamato Area Personale.