Sarà pazza, ma intanto Huawei, sfruttando il periodo di San Valentino, ha messo in offerta alcuni dei suoi migliori prodotti a sconti esagerati. E non è tutto. Infatti ce ne sono alcuni completamente gratis. Eccoli tutti elencati in questo articolo per non farsene sfuggire nemmeno uno.

Come avere alcuni prodotti Huawei completamente Gratis

In questo periodo di regali Huawei ha deciso di avviare una campagna promozionale dal 1 al 14 febbraio scontando molti dei suoi prodotti più famosi. Alcuni di questi se acquistati permettono di sceglierne un altro completamente gratis. Davvero fantastico.

Con l’acquisto di alcuni prodotti selezionati, Huawei regala un coupon di 50 euro da spendere entro il 14 febbraio sul suo Store. Ecco quali sono gli articoli inclusi in questa offerta. Mate40 Pro, Matebook 14 R5 da 16+512G, Matebook D 14 R7 da 8+512G e i5 da 8+512G e infine MateBook X Pro 2020 i7 da 16GB+1TB.

Tra gli indossabili invece, acquistando Huawei X Gentle Monster Eyewar II, FreeLace o Band 4 Pro l’offerta prevede un secondo prodotto completamente gratis, magari da regalare alla dolce metà.

Inoltre ci sono alcuni articoli in promozione che Huawei abbina con un altro in omaggio. Per avere le FreeBuds 3i gratis occorre acquistare un prodotto tra il Watch GT2 a 249 euro e il P30 Lite New Edition a 269 euro. Invece con il Huawei P30 Pro a 599 euro sono inclusi gli auricolari FreeBuds Pro. Mouse e zaino sono in regalo acquistando il Huawei MateBook X Pro 2020 a 1.199 euro con processore i5, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Mentre il Huawei MatePad Wi-Fi 3+32GB è venduto insieme alla M-Pencil a 229 euro.

Ecco i prodotti più scontati a prezzi esagerati

Ottima offerta anche per il P30 Pro New Edition che può essere acquistato a 499 euro, le FreeBuds Pro nella colorazione bianca a 129 euro fino all’8 febbraio e le FreeBuds 3 Wired a 89 euro in promo dal 3 al 14 febbraio. Niente male anche il WatchFit a 79 euro.

Infine Huawei anche su AppGallery, il suo Store dedicato, regala 6 mesi di abbonamento gratuito a Tinder e a TomTom.

Comunque tutte le offerte attive durante questo periodo sono consultabile sullo store ufficiale di Huawei.