Euronics fa la differenza e cerca di porre un freno al continuo incremento dei prezzi da parte dei tantissimi produttori di smartphone, o di tecnologia in generale; per l’occasione l’azienda ha attivato una campagna promozionale online, per mezzo della quale riesce a scontare innumerevoli prodotti, ponendoli a prezzi molto più bassi del normale.

Tutti coloro che vorranno effettivamente raggiungere l’acquisto, ed approfittare delle riduzioni, devono sapere che è possibile ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, solamente pagando le spese di spedizione. Queste dovranno essere aggiunte alla cifra mostrata a schermo, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta (salvo rari casi). Il Tasso Zero potrà essere richiesto su alcuni modelli, troverete l’indicazione nel momento in cui aprirete l’inserzione.

I codici sconto Amazon sono gratis e vi aspettano subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: speciali offerte per tutti gli utenti

Per aiutarvi nella comprensione della qualità della campagna, affondiamo direttamente nella fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, qui possiamo scovare Huawei Y7 2019 a 169 euro, Samsung Galaxy A20e a 153 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Samsung Galaxy A12 a 199 euro, Samsung Galaxy A21s a 199 euro, Samsung Galaxy A41 a 284 euro, LG K22 a 109 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 399 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro o Huawei P30 Lite New Edition a 350 euro.

Il volantino Euronics chiaramente non si limita ai soli modelli indicati nell’articolo, ma si estende anche verso la fascia alta, o differenti categorie merceologiche. Per questo motivo consigliamo l’apertura del seguente link per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta.