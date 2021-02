Il volantino MediaWorld è assolutamente incontenibile, con le ultime campagne promozionali l’azienda è riuscita a ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore degli utenti, pronti a tutto pur di cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

Attivo fino al 10 febbraio 2021, il suddetto permette ai consumatori di godere degli stessi identici sconti, sia online che nei vari punti vendita sparsi direttamente per il territorio nazionale. Esattamente in linea con quanto promesso, e proposto nel corso delle scorse soluzioni, anche in questo caso è prevista la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa; la richiesta dovrà essere presentata con le buste paga dei mesi precedenti, previa approvazione della finanziaria.

Scoprite gli ultimissimi codici sconto Amazon e ricevete anche tantissime offerte gratis direttamente sullo smartphone, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

Volantino MediaWorld: finalmente sconti alla portata di tutti

I prezzi attivati nel volantino MediaWorld fanno sognare gli utenti, a partire da coloro che hanno sempre voluto acquistare un Apple iPhone 11, in questo caso sarà infatti possibile pensare di spendere 674 euro per la versione da 128GB di memoria interna, principalmente “grazie” alla commercializzazione del nuovo modello.

Il mondo Android viene invece attraversato direttamente nella fascia media, sono disponibili tantissimi sconti su modelli relativamente economici, i cui prezzi non superano i 300 euro, tra i quali spiccano Huawei P Smart Z, Huawei P Smart 2021, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A71, Huawei P40 Lite E, LG K42, Oppo A73 o Xiaomi Redmi 9C.

Ogni altra informazione in merito al volantino MediaWorld la rimandiamo direttamente a questo specifico indirizzo.