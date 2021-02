Trony rende felicissimi i consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, nonché di smartphone o di notebook, con una campagna promozionale assolutamente degna di nota.

Il volantino nasce per essere disponibile, purtroppo, solamente in determinate aree del territorio, è bene ricordare che a differenza di quanto vediamo da Unieuro o similari, in questo caso l’accesso risulta essere possibile solamente per coloro che potranno recarsi fisicamente in Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Piemonte o Affi, senza possibilità di godere degli stessi identici sconti sul sito ufficiale.

Le scorte, sebbene non si tratti di un SottoCosto, sono inoltre estremamente limitate, ciò sta a significare che la scelta dovrà essere affrettata, onde evitare di restarne tagliati fuori una volta per tutte.

Trony: quante offerte speciali per tutti

I prezzi applicati da Trony sono complessivamente molto interessanti anche se abbracciano quasi interamente la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. L’unico accenno ai top di gamma viene proposto con il Samsung Galaxy S20 FE, il “vecchio” modello del 2020, caratterizzato dalle stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, raggiungibile con il pagamento di 569 euro.

In alternativa sarà possibile approfittare di soluzioni del calibro di Motorola E6s, LG K22, Samsung Galaxy A12, Motorola G9 Power, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A20e o similari.

Per comprendere appieno le potenzialità del volantino Trony, potete comunque aprire le pagine che abbiamo inserito nel dettaglio direttamente nell’articolo.