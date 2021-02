CoopVoce contro Kena e ho.Mobile con la sua ChiamaTutti TOP 30

Il mondo di CoopVoce è spesso pieno di utenti che cercano alcune caratteristiche ben definite: la convenienza, la qualità e la quantità. Tutti questi aspetti sono affari appartenenti alle nuove offerte del gestore virtuale e delle sue nuove strategie messe in atto negli ultimi anni.

CoopVoce ha infatti modificato nettamente il suo percorso, scegliendo altre opzioni ma soprattutto altre politiche. Se qualcuno aveva inizialmente lamentato la presenza di pochi contenuti nelle promozioni mobili, ad oggi tutto è diverso. Infatti le promozioni che trovate sul sito ufficiale sono ricolme di contenuti interessanti, i quali spesso durano anche per sempre allo stesso prezzo. L’obiettivo era quello di mettere i bastoni tra le ruote agli altri gestori virtuali che sembravano aver preso il largo.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 porta agli utenti il meglio con un prezzo di 8,50 euro

La nuova promo di CoopVoce che tutti hanno già notato lo scorso mese di gennaio sul sito ufficiale, prende il nome di ChiamaTutti TOP 30. Questa soluzione che va ad implementare la già conosciutissima linea di offerte mobili del provider, racchiude al suo interno diverse soluzioni per gli smartphone di ogni utente.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti per telefonare a numerazioni fisse e mobili in Italia, 1000 SMS da mandare a chiunque e 30 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo poi è una vera e propria garanzia: solo 8,50 € al mese e per sempre. Inoltre questa promozione può essere sottoscritta anche da coloro che hanno già un’offerta con CoopVoce da tempo.