L’applicazione di messaggistica attualmente più utilizzata in tutto il pianeta è senza ombra di dubbio WhatsApp, l’app di Facebook infatti, vanta una platea di account attivi che va oltre i 2 miliardi di utenti, un valore incredibile che ha segnato un record nella storia delle piattaforme di questo tipo.

Ovviamente a conquistare gli utenti sono state le funzioni che WhatsApp offre, dai semplici messaggi ovviamente fino ad arrivare all’elevato tasso di sicurezza garantito dalla piattaforma grazie alla crittografia end-to-end, che garantisce la privacy più totale dei dati anche agli occhi di Facebook stessa.

Ciò non toglie però, nonostante la sua immensa popolarità, che vi siano ancora delle funzioni poco conosciute o comunque poco adoperate ma che in realtà potrebbero rivelarsi molto utili scopriamole insieme.

Funzioni poco evidenti

Messaggi multipli: Dovete inviare una comunicazione a molti dei vostri contatti ma non avete un gruppo comune che vi leghi ? No problem, WhatsApp integra al proprio interno la possibilità di effettuare un Live Broadcast, in tal modo, selezionando gli utenti desiderati, potrete inviare tranquillamente il messaggio desiderato a tutti in un colpo solo, niente male.

Archivia chat: Questa funziona ritorna molto utile nel caso voleste mettere ordine alla vostra pagina con tutte le chat, infatti vi consentirà di mettere a disparte le chat che magari non volete perdere ma nemmeno tenere sotto occhio, oppure di distribuire le chat in modo da dividerle secondo un criterio ovviamente a vostra scelta.

Chat fissata in alto: Anche questa funzionalità non è molto conosciuta ma potrebbe rivelarsi molto utile se avete una chat importante da tenere costantemente sotto i vostri occhi, tenendo premuto su una di esse infatti, nel menù che apparirà potrete cliccare su Fissa In Alto, così facendo la chat sarà sempre al primo posto della lista.