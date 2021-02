Xiaomi era inizialmente considerata un’azienda imitatrice a causa delle sembianze dei suoi prodotti con i prodotti Apple. Anche le prime forme del suo OS MIUI erano un po’ vicine a iOS. Tuttavia, negli ultimi anni, il marchio ha “cambiato strada” introducendo sul mercato prodotti innovativi.

Possiamo elencare un sacco di dispositivi, come la serie Mi Mix che ha lanciato la tendenza degli smartphone senza cornici. Gli sforzi di ricerca e sviluppo del marchio hanno portato a un nuovo brevetto. Il brevetto è stato depositato da Beijing Xiaomi Mobile Software Co.Ltd mostrando una “custodia per occhiali e occhiali intelligenti”.

Xiaomi: il brevetto indica alcune funzionalitá degli occhiali

I dettagli di brevetto indicano che parliamo di un prodotto intelligente e, nello specifico, di occhiali smart. Non è la prima volta che un’azienda studia gli occhiali intelligenti. Tuttavia, non abbiamo visto un prodotto di reale arrivare sul mercato. I dettagli suggeriscono anche che il prodotto emette alcuni segnali terapeutici, inclusi segnali di fototerapia e segnali ondulatori. Questi possono essere usati per trattare malattie del cervello, malattie mentali e persino l’affaticamento degli occhi.

Il segnale della terapia della luce può trattare malattie del cervello o malattie mentali. Il segnale dell’onda sonora può trattare la malattia mentale, alleviare il mal di testa o l’affaticamento. Le onde magnetiche o le onde elettromagnetiche possono favorire l’assorbimento degli elementi mancanti o promuovere efficacemente la circolazione sanguigna nel cervello. Sfortunatamente, non ci sono molti dettagli in arrivo su questo prodotto.

Vale la pena notare che un brevetto non significa necessariamente che un nuovo prodotto sta arrivando. Tuttavia, se Xiaomi decide di inventare un prodotto di questo tipo, non sarà la prima nel settore. Huawei, ad esempio, ha già brevettato due generazioni dei suoi occhiali Gentle Monster. Gli occhiali offrono protezione dai raggi UV e supportano anche la ricezione e la conclusione delle chiamate. Possono riprodurre e mettere in pausa la musica anche con due altoparlanti e un microfono che è assistito da una tecnologia di riduzione del rumore alimentata da AI.