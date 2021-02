Esselunga racchiude all’interno del proprio volantino un’offerta davvero assurda, la perfetta occasione che può aiutare il consumatore a raggiungere il prodotto desiderato, senza essere minimamente costretto a spendere cifre più elevate del previsto, o di quanto sperato.

Il risparmio, come al solito, è disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, è bene ricordare che l’acquisto non risulterà essere effettuabile sul sito ufficiale o altrove in Italia. Inoltre, essendo un’offerta tech, è bene ricordare che le scorte distribuite nei negozi saranno limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino Esselunga viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Esselunga: il risparmio ai massimi livelli

Ancora per pochissimi giorni, gli utenti potranno mettere le mani su uno Huawei Y6p 2020, uno smartphone che appartiene alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, ma che comunque può garantire complessivamente discrete prestazioni al consumatore finale, se confrontato con il prezzo di vendita corrispondente a soli 115 euro.

La versione in vendita è da 64GB di memoria integrata (espandibile tramite microSD), alla quale si aggiunge un display IPS LCD da 6.3 pollici, un processore octa-core con frequenza di clock fino a 2GHz, una tripla fotocamera posteriore (la principale è da 13 megapixel), il chip NFC, una batteria da 5000mAh ed il sensore per l’impronta digitale.

La limitazione più grande, come tutti gli altri prodotti Huawei, riguarda l’assenza dei servizi Google, il sistema si baserà interamente sugli Huawei Mobile Services.