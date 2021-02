In un mercato sempre più ricco di offerte e di prezzi bassi, molte volte ci dimentichiamo dell’esistenza di volantini online, sempre legati comunque ai principali rivenditori di elettronica. Da MediaWorld in questo periodo sono disponibili sconti interessanti a disposizione di ognuno di noi.

Come ormai avrete capito, gli acquisti in questo caso non saranno effettuabili nei singoli punti vendita, ma sarà strettamente necessario affidarsi direttamente al sito ufficiale; la spedizione, indipendentemente dalla cifra spesa, è generalmente a pagamento (ha un costo massimo di 10 euro), ma è comunque possibile richiedere la consegna gratuita in negozio.

Il Tasso Zero è presente con il superamento di 199 euro di spesa, previa approvazione da parte della finanziaria, e successivo addebito automatico direttamente sul conto corrente del cliente.

MediaWorld: i prezzi sono sempre alla portata di tutti

I prezzi del volantino MediaWorld appaiono essere alla portata della maggior parte di noi, coloro che vorranno acquistare un prodotto Apple potranno affidarsi a iPhone 12, in vendita a 959 euro, iPhone 11 a 629 euro o iPhone 12 Pro Max a 1289 euro.

In caso contrario, interessanti sono anche le promozioni legate al mondo Android, nel quale spiccano Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 230 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Oppo Find X2 Pro a 691 euro, Samsung Galaxy A51 a 269 euro, Oppo A52 a 149 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 549 euro o Oppo Reno 4Z a 281 euro.

Per conoscere l’intera campagna promozionale di MediaWorld dovete comunque collegarvi al sito ufficiale premendo questo link.