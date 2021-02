In questi giorni Iliad sta portando avanti una campagna informativa via e-mail per comunicare ai propri clienti gli aggiornamenti migliorativi delle condizioni contrattuali previste in materia di Roaming in UE.

Già la settimana scorsa vi avevamo illustrato in linea di massima i cambiamenti che interessano gli operatori italiani per quanto riguarda il Roaming nell’Unione europea nel 2021. Scopriamo insieme tutte le novità

Iliad informa i propri clienti riguardo ai miglioramenti del Roaming Like at Home

Come già sapete, nell’ambito dell’iniziativa Roam Like at Home, Iliad permette ai clienti di usare senza limitazioni i minuti e gli SMS inclusi nella propria offerta. Al traffico dati viene invece applicato un limite di utilizzo corretto volto ad evitare comportamenti abusivi e/o scorretti. Il limite in questione è calcolabile usando la seguente formula: 2 * il prezzo del pacchetto senza IVA, diviso il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso.

La particolarità del caso di Iliad discende dal fatto che l’operatore prevede diversi GB sfruttabili proprio per il Roaming UE, che pertanto non erodono quelli sfruttabili in Italia. Le soglie previste sono quindi 4 GB nel 2021 per Iliad 5.99, 4 GB per Iliad 6.99, 5 GB per Iliad 7.99, 6 GB per Iliad Flash 70, 6 GB per Iliad Flash 9.99 e 6 GB per Iliad Flash 100. L’operatore sta quindi avvisando i propri clienti della nuova modifica.

Ecco l’SMS che ha ricevuto un cliente con attiva la Giga 50 da 7.99: “Il 2021 parte con 1 GB in più in Europa. A partire dal 21 dicembre 2020 avrai a disposizione 1 GB in più per navigare in Europa (avrai 5 GB, invece di 4 GB, come previsto dalla normativa europea) e se finisci i GB disponibili in Europa la tariffa a consumo si riduce. Ricorda che i GB a tua disposizione per la navigazione in UE sono addizionali rispetto ai 50 GB della tua offerta. Più info su iliad.it/roaming.html o nella tua Area Personale“.