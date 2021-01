Iliad: la rete in fibra sarà tra le migliori, adesso domina la Giga 50

Passo dopo passo Iliad sta raccogliendo sempre più consensi dando agli utenti diverse opportunità per il futuro. Ovviamente non si tratta solo di contenuti a valanga ma anche di una discreta qualità che ad oggi è all’ordine del giorno se si vuole fare strada in questo mondo.

Il nostro provider è divenuto un colosso riuscendo ad ottemperare ai primi problemi di ricezione che avevano fatto storcere il naso a qualcuno. Le reti sono migliorate, le infrastrutture altrettanto e di conseguenza anche la considerazione che qualche scettico aveva. Ad oggi Iliad consente a tutti di avere a disposizione ancora la celebre promo, quella Giga 50 che in tanti possono avere per 7,99 euro al mese con tutto incluso e con 50 giga in 4G. Inoltre sembra essere ormai in arrivo la fibra, la quale darà vita alla rete domestica a partire dalla prossima estate.

Iliad: ecco ogni dettagli in merito alla fibra ottica di Open Fiber

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese.

La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.