Proprio recentemente vi abbiamo parlato del caso GameStop che ha fatto parecchio risonanza in tutto il mondo. Ora, la squadriglia di WallStreetBets nelle scorse ore su Reddit ha fatto nuovamente parlare di sé, coordinandosi spingendo gli acquisti con la criptovaluta Dogecoin, la quale nel giro di sole 24 ore ha quintuplicato il suo valore di mercato.

Elon Musk e Bitcoin: è bastato uno status su Twitter

Dogecoin non è altro che una criptovaluta che è nata scherzosamente da un fork di Litecoin, e che trae il nome da un mese molto famoso sul web che ha raggiunto anche una discreta popolarità. Dunque, per queste sue caratteristiche alquanto “frivole”, Elon Musk l’ha indicata più volte come la sua criptovaluta preferita.

Tuttavia, proprio in queste ore, sta succedendo qualcosa di molto particolare per quanto riguarda le criptovalute. Infatti, proprio Elon Musk nel suo status di Twitter ha inserito la parola “#Bitcoin” seguita dal suo logo. La cosa apparentemente potrebbe sembrare di poco significato, ma la rete ha interpretato la cosa come una specie di parere favorevole di Musk nei confronti della criptovaluta per eccellenza. Di fatto, proprio recentemente, Elon Musk aveva dichiarato che non avrebbe nessun problema a farsi pagare in Bitcoin.

Dunque, un semplice aggiornamento di stato ha scatenato una spinta rialzista anche su Bitcoin, i quali in più o meno un’ora (tra le 9:30 e le 10:30 italiane) è passato da circa 32 mila dollari a poco più di 38 mila dollari, un incremento del 18% circa in appena un’ora. Mentre stiamo scrivendo, un Bitcoin attualmente vale 32.760,60 dollari.