A distanza di anni, continuano ad esserci numerosi account Twitter di utenti che fingono di essere Elon Musk per ottenere Bitcoin. Sotto il tweet più recente di Musk ci sono alcuni dei tanti account che si appropriano dell’identità del noto CEO di Tesla e SpaceX.

Gli account Twitter fraudolenti usano il nome Elon Musk e hanno segni di spunta verificati che suggeriscono di essere autentici. In realtà questi account postano da handle non collegati. Ognuno di loro twitta lo stesso messaggio, più volte al giorno, talvolta con quasi mezzo milione di follower.

“Il lancio è stato un enorme successo. Ecco come festeggiamo”, cita un tweet, allegando un collegamento YouTube ad un video di SpaceX e un sito Web con spazi tra l’URL, un modo di condividere siti che rende più difficile il tracciamento. Quel collegamento porta gli utenti a una falsa pagina che li reindirizza su un sito web per Bitcoin. La pagina mostrata suggerisce che se si inviano abbastanza Bitcoin o altre criptovalute si potrà partecipare ad una lotteria con in palio un’auto Tesla.

Elon Musk ancora vittima di furto di identità su Twitter, lo scopo è ottenere Bitcoin

Per fare in modo che la truffa appaia più autentica, il link dell’autore sulla falsa pagina di rimanda all’account Twitter ufficiale di Elon Musk, piuttosto che agli account fraudolenti. Bitcoin e altre criptovalute sono perfette per queste truffe poiché, a differenza di un conto bancario, non ci sono credenziali d’accesso identificative, quindi gli autori restano anonimi.

Non è la prima volta che una situazione del genere si verifica su Twitter. Nel 2018, un’indagine della BBC ha rilevato numerosi account di alto profilo come il rivenditore di moda britannico Matalan, il distributore cinematografico Pathe UK e l’editore statunitense Pantheon Books utilizzati per promuovere truffe di questa portata. Al momento, Twitter dichiara che non può esporsi molto per motivi di privacy e sicurezza.