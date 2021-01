Euronics da sempre cercare di superare le offerte delle dirette concorrenti del mercato, proponendo soluzioni accattivanti al giusto prezzo di vendita, e mettendole a disposizione della maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale.

In seguito ad un ottimo volantino visto nel corso delle settimane precedenti, l’azienda ha deciso di regionalizzare le campagne, lanciando sul mercato soluzioni differenti, legate direttamente ai vari soci dislocati in Italia. La proposta del nostro articolo è da ritenersi valida solamente presso i negozi di Euronics Nova, non altrove o sul sito ufficiale, se vorrete approfittare dei prezzi bassi, dovrete recarvi personalmente in negozio.

Euronics: quali sono gli sconti da non perdere

Il prodotto su cui Euronics sembra aver voluto puntare maggiormente è il Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima Fan Edition lanciata nel corso del 2020, e caratterizzata dalle medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’unica differenza nel processore Qualcomm Snapdragon 865, viene proposta nel periodo corrente ad una cifra che non supera i 549 euro.

Le alternative sono ancora più economiche, poiché a tutti gli effetti sono disponibili prodotti molto interessanti, i quali vi faranno risparmiare più del previsto, come Oppo Reno 4Z, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T, Vivo Y11s o Oppo A72, tutti con prezzi che non andranno oltre i 400 euro, e con prestazioni complessivamente di fascia media.

Naturalmente nel volantino Euronics si possono scovare altri prodotti che vi faranno risparmiare moltissimo, il consiglio è di aprire le pagine che trovate nell’articolo, in modo da avere una visione d’insieme di ciò che vi aspetta.