PosteMobile, il noto operatore virtuale di Poste Italiane, ha rimesso in offerta una delle sue promozioni più apprezzate dagli utenti: la Creami WOW Weekend per un periodo di tempo limitato. Rispetto a quella tradizionale potrete usufruire di 30GB al posto di 10GB, e di chiamate ed sms illimitati verso tutti. Inoltre, la rete disponibile per la navigazione è quella del 4G+, dunque per tutti coloro che volessero avere la nuova connettività in 5G non andrà bene.

Vi ricordo che la rete di PosteMobile si appoggia sulle infrastrutture di Wind e di considerare in tal senso una eventuale sottoscrizione. Ma vediamo insieme i costi e le modalità di sottoscrizione.

Costi e piano

Per attivare la promozione in questione vi basterà recarvi sul sito di PosteMobile e seguire la procedura relativa all’attivazione online. In questo modo potrete scegliere se eseguire la portabilità del vostro numero o se riceverne uno nuovo. Inoltre, la promozione in questione sarà attivabile fino a domani, domenica 31 gennaio. Dopo tale data occorrerà aspettare nuovamente che Poste Italiane scelga di rimetterla in promozione.

I costi accessori sono quelli per la sim una tantum, che ammontano a 20€, con 10€ di traffico incluso nella sim. Quindi con 20€ riceverete a casa la sim in pochi giorni, e il traffico incluso necessario per tenere attiva la promozione per due mesi.

Si tratta di una delle offerte migliori che potete trovare in giro, e soprattutto una delle più economiche sul mercato per giga offerti. Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e soprattutto sulle offerte telefoniche più interessanti sul mercato.