WhatsApp: un modo utile per recuperare i messaggi eliminati

WhatsApp ha dimostrato le sue intenzioni durante gli ultimi anni, crescendo a dismisura e portando dalla sua parte molti più utenti rispetto al passato e alla concorrenza.Ci sono state tante funzioni che hanno scritto la storia della celebre applicazione di messaggistica istantanea, la quale ad oggi si dimostra la più utilizzata al mondo.

Di certo una delle funzioni che ha destato più scalpore tra quelle viste ultimamente è quella che da oltre tre anni consente di cancellare un messaggio in maniera postuma all’invio. Tutto ciò a comportato grandi benefici per gli utenti, ma anche molti dubbi nel momento in cui tanti si sono ritrovati di fronte alla dicitura di messaggio cancellato.Proprio per questo in tanti erano alla ricerca di un sistema che permettesse di recuperare i messaggi eliminati, e a quanto pare questo sarebbe arrivato.

WhatsApp: arriva il metodo di terze parti per recuperare i messaggi eliminati

Grazie alle continue ricerche degli utenti sul web è stata scoperta ufficialmente una nuova applicazione che va ad integrare WhatsApp.

Questa, che prende il nome di Unseen, è in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito all’interno di una chat. Partendo dal presupposto che si tratta di un’applicazione totalmente gratuita, gli utenti non avranno problemi neanche riguardo alla sua legalità. L’applicazione in questione funziona con la registrazione continua delle notifiche, le quali possono dunque consentire al pubblico di risalire al contenuto eliminato.L’utilizzo risulta molto intuitivo e dai primi feedback sembrerebbe essere pienamente funzionante. Otterremo dati ulteriori in merito alla questione durante le prossime settimane