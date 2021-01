WhatsApp: il nuovo metodo per leggere i messaggi senza ultimo accesso

Sono stati utilizzati tanti metodi in passato per integrare WhatsApp con applicazioni di terze parti. La motivazione principale stava nel fatto che gli utenti volessero per forza di cose provare ad attribuire funzionalità alla nota app di messaggistica istantanea che però non erano in suo possesso.

Ora come ora bisogna infatti valutare tantissimi aspetti, come ad esempio la forza di WhatsApp nel debellare alcuni fenomeni esterni. Ci sono però diverse applicazioni che ancora oggi possono avere qualcosa da dire, come quelle gratuite che si trovano sul web in grado di implementare qualche funzionalità che WhatsApp purtroppo non potrebbe fornire. Le varie ricerche finalizzate al non farsi vedere attivi all’interno della chat non sono mai terminate per il pubblico. In molti sono riusciti ad escogitare alcuni escamotage che possono ora essere arricchiti da un ulteriore soluzione che offre il web.

WhatsApp: ecco come entrare in chat senza farsi vedere attivi e soprattutto senza ultimo accesso

La nuova applicazione che tu ti vogliono conoscere è di sicuro Unseen, la quale permette di evitare di farsi vedere in chat. Chiaramente ci si riferisce allo stato online, il quale spesso può attirare qualche disturbatore che non aspetta altro che la vostra connessione per contattarvi.

Questa fantastica applicazione è scaricabile dal web gratis, ovviamente senza alcun tipo di tranello viste le varie verifiche effettuate. Questa sarà in grado di intercettare tutti i messaggi in arrivo, permettendovi di leggerli direttamente al suo interno. Ovviamente non avrete bisogno di aprire WhatsApp. In questo modo neanche il vostro ultimo accesso sarà aggiornato e risulterete dei veri e propri fantasmi.