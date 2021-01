Cerchi un’offerta telefonica che ti garantisca tanti minuti ed SMS per tenerti costantemente in contatto con i tuoi cari? E magari anche un bel po’ di Giga, per vedere gli episodi delle tue serie TV preferite anche mentre sei in viaggio e controllare i Social mentre sei in giro? Meglio se sfruttando una rete 4G molto veloce ed una infrastruttura capillare, per non rischiare di restare senza copertura. Vorresti tutto questo senza però spendere più di 10 euro? Vodafone ha la soluzione giusta per te.

Vodafone, ecco le offerte a meno di 10 euro da attivare subito

L’operatore rosso, infatti, ha piazzato sul mercato alcune promozioni davvero interessanti, con pacchetti tutto incluso ad un prezzo molto competitivo. Diamo un’occhiata alle offerte insieme!