San Valentino: addio a fiori e cioccolatini, nel 2021 i regali sono Tech

Questo articolo non è adatto agli eterni romantici. Qui non si parla di fiori, lettere, cioccolatini e poesie d’amore, ma delle grandi novità Hi-Tech da regalare alla propria metà nel giorno di San Valentino. Scopriamo subito quali sono le idee migliori per un/una fidanzato/a super tecnologico/a!

San Valentino: le migliori idee tecnologiche

Cuffie SENNHEISER MOMENTUM WIRELESS III

Per gli amanti della musica, non esiste regalo migliore di questo per San Valentino. Le cuffie Sennheiser hanno un design elegante, sono dotate di Auto On/Off, Smart Pause, Siri e Google Assistant e tanto altro ancora. Ad esempio, qualora si volesse eliminare il rumore dell’ambiente esterno o, al contrario, basterà attivare il sistema Transparent Hearing. Il tutto ad un costo di € 399.

Auricolari SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS II

Il discorso è lo stesso, ma cambia la forma. Gli auricolari hanno un’ergonomia ottimizzata e una durata eccezionale della batteria di 7 ore, che si estende fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica in dotazione. Il design comprende dettagli placcati in oro. Prezzo € 299.

Auricolari in-ear SENNHEISER CX SPORT

Questo regalo di San Valentino è adatto agli sportivi in quanto trattasi di auricolari dal comfort estremo (si possono tenere intorno al collo, davanti o dietro, fissandoli alla maglietta tramite una piccola clip) e incredibili performance audio. La capacità di connessione multipla permette di accoppiare le CX SPORT fino a due dispositivi contemporaneamente, mentre la compatibilità Bluetooth 4.2 garantisce la libertà di ascolto senza cavi. Prezzo € 129

Giradischi GPO ATTACHÈ

Tornando invece nel mondo degli amanti dei vecchi tempi, tra le idee più accurate scoviamo Gpo: una vasta selezione di prodotti vintage ma dotati di un’alta tecnologia. Il miglior regalo per il 28 febbraio è senza dubbio il Giradischi, dalla forma di una valigetta, simile ad una ventiquattrore, realizzata in legno e rilegata in similpelle. È dotato di altoparlanti stereo di eccellente qualità. Per di più, grazie all’uscita usb, permette di registrare la musica sulla chiavetta, direttamente dal disco in vinile. Prezzo € 129.

Non scherziamo… la lettera a San Valentino non può mancare!