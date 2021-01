Il colosso Motorola ha recentemente annunciato il nuovo smartphone denominato Edge S, primo dispositivo a montare ufficialmente il processore Qualcomm Snapdragon 870.

Motorola Edge S è per ora disponibile solo in Cina, ma secondo il noto leaker Evan Blass dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo con il nome di Moto G100. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la scheda tecnica completa.

Motorola Edge S è sbarcato in Cina, andiamo a scoprire la scheda tecnica

La scocca di Motorola Edge S misura 168.38 x 73.97 x 9.69mm, per un peso complessivo di 215g. Il display è un LCD da 6.7″ con risoluzione Full HD+, rapporto d’aspetto 21:9 e supporto all’HDR10. A bordo, oltre al già citato SoC Snapdragon 870, troviamo due tagli di RAM e memoria interna (espandibile fino a 1TB), 6/128GB e 8/256GB, e una batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida a 20W.

Sul retro troviamo tre fotocamere: una principale da 64MP, una grandangolare da 16MP e un sensore di profondità da 2MP, mentre frontalmente troviamo una lente principale da 16MP e un grandangolo da 8MP. Completano il quadro la presenza del jack da 3.5mm, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, mentre il sistema operativo installato è Android 11.

Come anticipato precedentemente, il dispositivo in questione attualmente è disponibile solo in Cina, ma probabilmente arriverà anche nel resto del mondo appunto con il nome di Motorola Moto G100. Il prezzo è veramente molto allettante e ci auguriamo non aumenti eccessivamente all’arrivo in Europa: la versione 6/128GB, al cambio attuale, costa appena 305 euro, mentre il taglio 8/256GB è proposto a poco di più, circa 356 euro.