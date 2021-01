L’azienda Motorola ha finalmente alzato il sipario sul suo nuovo smartphone di punta. Motorola Edge S è infatti approdato in veste ufficiale per il mercato cinese e si presenta come il primo device ad essere equipaggiato con l’ultimo processore presentato da Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 870.

Motorola Edge S ufficiale: ecco le specifiche tecniche

Come già anticipato dai precedenti rumors, il nuovo smartphone della serie Edge abbandona l’iconico design dei suoi predecessori. Sul fronte troviamo infatti un semplice display piatto con un doppio foro posto sul lato sinistro. Andando più nel dettaglio, il pannello è un IPS LCD da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

La vera novità di questo device risiede nel processore. A bordo, infatti, è presente l’ultimo arrivato in casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 870. Quest’ultimo è in grado di supportare la connettività 5G e, oltre a questo, è accompagnato da memorie UFS 3.1. Non manca poi una batteria capiente da 5000 mAh.

Motorola Edge S- scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.7 pollici in FullHD+ da 90Hz con supporto HDR10

SoC Snapdragon 870

Tagli di memoria: 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno UFS 3.1

Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 64 megapixel, grandangolo da 16 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel e sensore ToF

Doppia fotocamera frontale da 16 e 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 20W

Altro: jack audio, certificazione IP52

Colorazione: Emerald Light

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Edge S verrà distribuito sul mercato ad un prezzo iniziale di circa 250 euro al cambio per la versione da 6/128 GB. La versione da 8/256 GB sarà invece distribuita a circa 350 euro al cambio.