Xiaomi, noto produttore cinese di dispositivi elettronici a livello globale, ha finalmente annunciato quali saranno i primi smartphone a poter contare sul supporto del nuovo sistema operativo. Gli utenti più attenti avranno già capito che stiamo parlando sicuramente della MIUI 12 pronta ad affascinare per il nuovo design della UI ed a stupire con le funzionalità innovative che arriveranno a breve termine. Nel frattempo, come anzidetto, si propone l’elenco dei dispositivi idonei all’installazione. Scopriamoli ora.

Quali smartphone ottengono in anticipo la MIUI 12 di Xiaomi?

Un totale di 27 smartphone Xiaomi e Redmi che accedono al supporto ufficiale dello sviluppatore con le novità della nuova build OS. Dal test a porte chiuse si passerà in un secondo momento alla fase di rilascio sul canale pubblico per le versioni China e Global della nuova interfaccia coadiuvata delle feature inedite. Ecco quali sono gli smartphone idonei.

Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth

Mi 9 SE

Mi 9

Mi 9 Explorer

Mi 9 Pro 5G

Mi CC9

Mi CC9 Pro

CC9e

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30S

Redmi K30 Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Il vostro smartphone Xiaomi si trova nella predetta lista? Non disperate. La community di sviluppatori indipendenti saprà accontentarvi in ogni evenienza con la concessione di ulteriori ROM appositamente studiate per garantire massima personalizzazione e fluidità. A proposito di fluidità vi invitiamo a scoprire lo smartphone più veloce attualmente in vendita a questo indirizzo.